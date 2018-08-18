Архив города Перми переедет в новое здание в 2019 году

Пермский городской архив в 2019 году переедет в новое здание, которое будет отвечать всем необходимым требованиям для хранения документов.

Причиной переезда стала нехватка площадей. На данный момент архив размещается в двух местах — на проезде Якуба Коласа, 5 и на бульваре Гагарина, 58а. Там находятся около 180 тысяч единиц хранения, ежегодно принимаются порядка пяти тысяч дел, большинство из которых от органов местного самоуправления и муниципальных организаций.

Городские власти предоставили архиву трехэтажное здание на улице Дениса Давыдова, 15. Предварительно, в строении можно будет разместить 300 тысяч единиц хранения: фото- и видеодокументы, справки, аудиофайлы, — добавили в мэрии Перми.

Напомним, ранее стало известно, что на ремонт здания Казанского художественного училища потратят около 140 млн рублей.