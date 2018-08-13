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КАМАЗ до конца года испытает в Челнах беспилотные электробусы

16:23, 13.08.2018
КАМАЗ до конца года испытает в Челнах беспилотные электробусы
Фото: president.tatar.ru

ПАО «КАМАЗ» планирует испытать беспилотные электробусы ШАТЛ (КАМАЗ-1221) во второй половине 2018 года в Набережных Челнах.

Беспилотник будет передвигаться, используя цифровые карты, системы навигации и органы технического зрения, и сможет выполнять посадку и высадку пассажиров на остановках, в том числе на тех, которые выберут они сами, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что компания планирует начать разработку нового 12-местного беспилотного электробуса в 2019 году. Напомним, беспилотник в Казани представили 12 июня.

Технологии Татарстан
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