КАМАЗ до конца года испытает в Челнах беспилотные электробусы

ПАО «КАМАЗ» планирует испытать беспилотные электробусы ШАТЛ (КАМАЗ-1221) во второй половине 2018 года в Набережных Челнах.



Беспилотник будет передвигаться, используя цифровые карты, системы навигации и органы технического зрения, и сможет выполнять посадку и высадку пассажиров на остановках, в том числе на тех, которые выберут они сами, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что компания планирует начать разработку нового 12-местного беспилотного электробуса в 2019 году. Напомним, беспилотник в Казани представили 12 июня.