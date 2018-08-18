Минниханов опубликовал видео со встречи выпускников суворовского 1973 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие во встрече выпускников Казанского суворовского училища 1973 года. Видео с мероприятия он опубликовал на своей странице в Instagram.

Согласно данным пресс-службы президента, на 45-летии выпуска присутствует также начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.

Напомним, в этом году состоялся 70-й выпуск Суворовского военного училища. Аттестаты и памятные награды получили 52 курсанта, семеро из них — обладатели медалей «За особые успехи в учении». Подробнее о том, как проходило мероприятие — в материале «Реального времени».