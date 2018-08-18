Минниханов опубликовал видео со встречи выпускников суворовского 1973 года
Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие во встрече выпускников Казанского суворовского училища 1973 года. Видео с мероприятия он опубликовал на своей странице в Instagram.
Согласно данным пресс-службы президента, на 45-летии выпуска присутствует также начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Выпускники 1973 года, в числе которых начальник Генштаба Вооруженых сил России Валерий Васильевич Герасимов и их учителя!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 18 Авг 2018 в 1:16 PDT
Напомним, в этом году состоялся 70-й выпуск Суворовского военного училища. Аттестаты и памятные награды получили 52 курсанта, семеро из них — обладатели медалей «За особые успехи в учении». Подробнее о том, как проходило мероприятие — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым