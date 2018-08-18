Минтранс РФ запретил курить и входить в «зловонной одежде» в метро

Минтранс РФ придумал типовые правила для всех метро. Среди прочих выделяются запреты на курение электронных сигарет, передвижение в «зловонной» одежде и запуск дронов.

Кроме того, принято решение запретить провоз большого или «легко бьющегося» багажа без чехлов. Норму бесплатного провоза установили в размере двух единиц ручной клади, размер каждой из которых не более 120 см по сумме трех измерений (длина, ширина и высота).

Однако запрет на проезд в метро с колясками ввести не удалось, так как общественность, в том числе депутаты, отреагировали на инициативу негативно, передает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ опубликовал проект приказа по изменению правил досмотра и допуска пассажиров к поездам.