Роспотребнадзор дал рекомендации грибникам
Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой дал рекомендации по сбору, хранению и покупке грибов. В ведомстве отметили, что ежегодно в России регистрируется около 1 тысячи пищевых отравлений этим продуктом.
В связи с этим, было рекомендовано собирать грибы вдали от дорог и в плетенные корзины — так они дольше будут свежими. Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Кроме того, обязательно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.
Также специалисты ведомства отметили, что нельзя:
- собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов;
- собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы;
- пробовать грибы во время сбора;
- подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора;
- мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде;
- хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.
Напомним, ранее стало известно, что в России могут разрешить продавать собранные в лесу ягоды и грибы.Общество
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