Роспотребнадзор дал рекомендации грибникам

Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой дал рекомендации по сбору, хранению и покупке грибов. В ведомстве отметили, что ежегодно в России регистрируется около 1 тысячи пищевых отравлений этим продуктом.

В связи с этим, было рекомендовано собирать грибы вдали от дорог и в плетенные корзины — так они дольше будут свежими. Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Кроме того, обязательно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.

Также специалисты ведомства отметили, что нельзя:

собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов;

собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы;

пробовать грибы во время сбора;

подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора;

мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде;

хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

Напомним, ранее стало известно, что в России могут разрешить продавать собранные в лесу ягоды и грибы.