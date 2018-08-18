В Казани продлили закрытие Магистральной до 30 октября

В Казани продлили закрытие Магистральной, Турбинной, Учительской и Яшь Кыч в Приволжском районе Казани до 30 октября.

Связано это с продлением срока работ по ремонту ливневой канализации. Об этом сообщили в мэрии города.

Ранее сообщалось, что работы по ремонту одной из самых «убитых» дорог Казани — улицы Магистральной завершены на 70%. Там будет заменено дорожное полотно, остановки общественного транспорта и элементы безопасности. Кроме того, осуществят полное переустройство сетей водоснабжения, связи, электроснабжения, газа и сделают ливневки.

Напомним, что на ремонт улицы Магистральной выделили 623 млн рублей.