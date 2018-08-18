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В Иерусалиме умер старейший из живущих в неволе бегемотов

04:22, 18.08.2018
В Иерусалиме умер старейший из живущих в неволе бегемотов
Фото: скриншот facebook.com

Самый старый из содержащихся в зоопарках гиппопотам по кличке Тамми скончался в Иерусалиме в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в зоопарке города.

Самку по кличке Тамми нашли без признаков жизни в пруду вольера африканских животных.

«Она была старейшей из содержащихся в зоопарках гиппопотамов… Это скорбное известие для всех нас — сотрудников и посетителей, знакомых с Тамми, ее почитателей» — говорится на официальной странице зоопарка в Facebook.

Отметим, что средняя продолжительность жизни бегемотов составляет от 40 до 50 лет.

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