В Казани изменят движение общественного транспорта 4 и 5 августа

В дни проведения 4 и 5 августа международных соревнований по триатлону общественный транспорт Казани будет ходить по измененному графику.



Изменения коснутся автобусных маршрутов 22, 28, 28а, 89 после закрытия ул. Батурина с 6.30 до 15.30 4 августа и с 8.30 до 17.30 5 августа в направлении Кремлевской дамбы, говорится в сообщении мэрии Казани.

Кроме того, изменится движение автобусов 28 и 54 после закрытия съезда с четвертой транспортной дамбы в направлении ул. Николая Ершова.

Отмечается, что временно будут отменены остановочные пункты:

«ЦПКиО им. М. Горького» по ул. Ершова в направлении ул. Толстого в районе ТРК «Корстон»;

«ДВВС» по улице Сибгата Хакима;

«Ул. Сибгата Хакима», «Мост Миллениум» в направлении улицы Ершова по пр. Амирхана и четвертой транспортной дамбы.

Напомним, в дни проведения триатлона также будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

