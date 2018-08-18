«Нефтехимик» провел праздник «День болельщика» в парке «Семья»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» в преддверии старта сезона провел праздник «День болельщика» в нижнекамском парке «Семья». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



В «Дне болельщика» приняли участие президент ХК «Нефтехимик», генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, директор «Нефтехимика» Раил Якупов, главный тренер команды Андрей Назаров и хоккеисты клуба.

На празднике гендиректор «Нижнекамскнефтехима» вручил клубные свитера новичкам команды Микаэлу Руохомаа, Йоонасу Няттинену, Юусо Пуустинену, Алексею Михнову, Адаму Полашеку, Тимуру Фаткуллину и Глебу Семенову, сообщили в пресс-службе.

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поблагодарил зрителей за поддержку и пригласил всех на домашнюю игру с «Витязем» 3 сентября.

Всего «День болельщика» посетили свыше 1,5 тысячи человек. Гости праздника смогли сфотографироваться с игроками и получить их автографы.

Напомним, что 16 августа «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Ак Барс».