Собянин о Татарстане: «Нет ни одной сферы, где бы мы ни сотрудничали»

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов накануне посетили гала-концерт мастеров искусств Татарстана, который прошел в рамках Дней культуры Татарстана в Москве.

Собянин поздравил представителей РТ и всех гостей праздника с предстоящим Днем республики и поблагодарил за многолетнее сотрудничество в самых разных областях.

«Нет ни одной сферы, где бы мы ни сотрудничали. В медицине, культуре, туризме, науке — мы везде рядом, плечом к плечу. И когда я приезжаю в Татарстан — к сожалению, это нечасто бывает, — у меня такое ощущение, что я приехал к друзьям», — цитирует Собянина пресс-служба президента РТ.



Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что Москва является для региона примером в реализации многих проектах. По его словам, каждый раз, приезжая сюда, татарстанцы видят что-то новое, подмечают это и воплощают у себя.



Ранее президент РТ во время визита в Москву доложил о развитии дорожно-транспортной сети региона и наиболее значимых проектах главе Минтранса РФ Евгению Дитриху.