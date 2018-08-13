Минниханов в Москве встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился сегодня в рамках рабочей поездки в Москву с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. В беседе также участвовал глава Минтранса РТ Ленар Сафин.

В ходе встречи Рустам Минниханов доложил о развитии дорожно-транспортной сети региона и наиболее значимых проектах.



В частности, он отметил, что общий объем финансирования по программе дорожных работ в Татарстане в 2018 году составляет 26,9 млрд руб. За счет программы планируется построить и реконструировать 69,4 км региональных автомобильных дорог; отремонтировать 195,8 км региональных автодорог и 10 мостов.

Также в республике выполняются работы по ремонту дорожно-уличной сети населенных пунктов, по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия населенных пунктов, ремонту дворовых территорий и внутриквартальных проездов городов республики, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что дорожники Татарстана заплатят за ремонт дороги в Нижнекамске по 84 млн рублей за каждый километр.