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Минпросвещения предложило ограничить количество детей в приемных семьях тремя

23:58, 17.08.2018
Минпросвещения предложило ограничить количество детей в приемных семьях тремя
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минпросвещения предложило ограничить количество детей в семьях усыновителей (и родных, и приемных) тремя.

Ввести ограничение ведомство предложило с января 2020 года. Сделать исключение по количеству детей могут для случаев усыновления братьев и сестер или детей, которые раньше воспитывались вместе, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

В документе также отмечается, что ограничение позволит снизить риск, что детей вернут в детские дома, и позволит им дать лучшее образование и воспитание. Сейчас 51 регион из 85 одобрил это предложение, говорится в тексте законопроекта.

Ранее глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявляла, что ведомство намерено сократить максимальное число одновременно усыновляемых приемной семьей детей и ужесточить требования к самим усыновителям. Однако точное количество детей она не указала.

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