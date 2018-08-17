Минпросвещения предложило ограничить количество детей в приемных семьях тремя

Минпросвещения предложило ограничить количество детей в семьях усыновителей (и родных, и приемных) тремя.

Ввести ограничение ведомство предложило с января 2020 года. Сделать исключение по количеству детей могут для случаев усыновления братьев и сестер или детей, которые раньше воспитывались вместе, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

В документе также отмечается, что ограничение позволит снизить риск, что детей вернут в детские дома, и позволит им дать лучшее образование и воспитание. Сейчас 51 регион из 85 одобрил это предложение, говорится в тексте законопроекта.

Ранее глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявляла, что ведомство намерено сократить максимальное число одновременно усыновляемых приемной семьей детей и ужесточить требования к самим усыновителям. Однако точное количество детей она не указала.