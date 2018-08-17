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На Украине запретили более 40 видов российских лекарств

22:59, 17.08.2018
На Украине запретили более 40 видов российских лекарств
Фото: pixabay.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила более 40 видов лекарств российского производства. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.

В нем сказано, что основной причиной запрета является ввоз препаратов с нарушением требований украинского законодательства.

Стоит отметить, что в перечень запрещенных лекарств также вошли препараты, произведенные на Украине, в Польше, Венгрии, Болгарии, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Австрии.

Согласно документу, аптеки, получившие препараты, должны их уничтожить или вернуть производителю.

Ранее на Украине запретили продавать и использовать вакцину от кори, паротита и краснухи, которая зарегистрирована в России.

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