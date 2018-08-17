Александр Радулов: «Агент хочет, чтобы я поехал в «Ак Барс», но я сам люблю Уфу»

Российский нападающий клуба НХЛ «Далласа» Александр Радулов рассказал о возможном продолжении карьеры в КХЛ.

— Если в НХЛ будет локаут, куда поедете?

— Агент хочет, чтобы в «Ак Барс». Но может еще не будет никакого локаута.

— А если все-таки будет?

— Уфа, разумеется! Люблю Уфу. У меня там много друзей. Но если серьезно, пока рано об этом говорить, – приводит слова Радулова «Чемпионат».

Напомним, вчера в Казани состоялся благотворительный матч между «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу в овертайме праздновали подопечные Андрея Назарова — 2:3.