Совет при МВД инициировал проверку концертной деятельности Вайкуле

Общественный совет при ГУ МВД России по Москве проведет проверку концертной деятельности исполнителей в России, в том числе в отношении законности выступлений латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при ведомстве Александр Хаминский.

«Только позавчера инициировал эту проверку, поэтому вот сейчас она будет происходить», — цитирует его РБК.

По словам Хаминского, проверка коснется как зарубежных артистов, приезжающих в Россию с гастролями, так и отечественных исполнителей.

Ранее Лайма Вайкуле отказалась выступать в Крыму заявив, что не поедет на полуостров «какой бы гонорар ни предложили». Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал певице не выступать в России после ее отказа ехать в Крым.