Пригожин посоветовал Вайкуле не выступать в России после ее отказа ехать в Крым

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле об отказе выступать в Крыму. Он посоветовал ей совсем отказаться от концертов в России.

«Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах. А то получается, что артист не может поехать в Крым, но приезжает за деньгами «в страну-агрессора», — заявил Пригожин в эфире НСН.

При этом продюсер подчеркнул, что уважает Вайкуле и назвал ее одной из своих любимейших артисток.

«Все артисты – люди состоятельные. И Лайма очень самодостаточный и порядочный человек. Я не знаю, кто ее вынудил такое сказать», — добавил Пригожин.

Напомним, что Лайма Вайкуле наотрез отказалась выступать в Крыму. Она подчеркнула, что не поедет на полустров «какой бы гонорар не предложили».