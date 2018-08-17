Минсельхоз объяснил рост цен на мясо сезоном шашлыков

Минсельхоз назвал несущественным рост цен на мясо и отметил, что весной и летом оно дорожает из-за сезона шашлыков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, на 16 августа средневзвешенные цены на говядину находятся на уровне прошлого года, свинина подорожала на 2,5%, мясо птицы — на 3,1%. В Минсельхозе также отметили, что последние два года мясо стабильно дешевело, так как на рынке достаточно продукции отечественного производства, передает "Интерфакс".

Ранее Национальный союз мясопереработчиков обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на магазины, что бы те поскорей повысили цены на колбасы, полуфабрикаты и другие продукты. До этого производители предупреждали, что розничные цены на колбасу и полуфабрикаты в России в ближайшее время могут вырасти на 5—12%.