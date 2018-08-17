Экс-ведущего РЕН ТВ арестовали за стрельбу в безработного

Лефортовский суд Москвы арестовал на 2 месяца экс-ведущего программы «Ремонт по-честному» на РЕН ТВ Алексея Самсонова. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Самсонова Алексея Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 15 октября», — цитирует «Лайф» пресс-службу суда.

Напомним, что Самсонова задержали за обстрел из травматического пистолета мужчины на юго-востоке Москвы в ночь на 15 августа. Потерпевшим оказался безработный гражданин 1977 года рождения. Его с перелом лобной кости, ранениями лобной области, груди и живота доставили в больницу.