Тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса: «Рады, что обыграли сильного соперника»

Тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал победу клуба над «Авангардом» (3:2 ОТ) в рамках Кубка губернатора Челябинской области:



— Выигрывать всегда приятно, но, если быть честным, первые 10 минут мы играли не очень хорошо. «Авангард» здорово прессинговал в нашей зоне, и всегда перед Метсолой находился соперник, который ему активно мешал. Такое начало матча, скорее всего, связано с тем, что вчера они уступили «Трактору» с крупным счетом и с самого начала бросились вперед. Плюс Карри Рамо отлично выручал команду. Поэтому вдвойне радостно, что мы обыграли такого сильного соперника.