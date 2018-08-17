Титов предложил запретить уголовные дела за неисполнение контрактов
В России могут законодательно запретить возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей за неисполнение контрактов. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Предлагаем внести изменение в законодательство — запретить возбуждать уголовные дела в рамках неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными», — цитирует ТАСС Титова.
По его словам, в настоящее время в России часто возбуждаются уголовные дела просто за неисполнение договора.
«Кредитный договор исполнен на 80%, на 20% не исполнен, произошел дефолт, и возбуждают уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и сразу помещают в СИЗО», — пояснил Титов.
Ранее сообщалось, что четыре российских бизнесмена из «лондонского списка», скрывающихся за рубежом от уголовного преследования, могут вернуться на родину. Российские власти приняли решение отменить их международный розыск.ОбществоВластьБизнес
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым