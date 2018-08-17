Титов предложил запретить уголовные дела за неисполнение контрактов

В России могут законодательно запретить возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей за неисполнение контрактов. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.



«Предлагаем внести изменение в законодательство — запретить возбуждать уголовные дела в рамках неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными», — цитирует ТАСС Титова.

По его словам, в настоящее время в России часто возбуждаются уголовные дела просто за неисполнение договора.

«Кредитный договор исполнен на 80%, на 20% не исполнен, произошел дефолт, и возбуждают уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и сразу помещают в СИЗО», — пояснил Титов.

Ранее сообщалось, что четыре российских бизнесмена из «лондонского списка», скрывающихся за рубежом от уголовного преследования, могут вернуться на родину. Российские власти приняли решение отменить их международный розыск.