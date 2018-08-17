Власти Башкирии установили стоимость жилья в городах республики

Госкомитет РБ по строительству и архитектуре утвердил среднюю стоимость жилья в городах и районах республики на III квартал 2018 года. В Уфе цена 1 кв. м в среднем должна составлять 41 255 рублей.

В тройку лидеров вошли также Стерлитамак (37 828 рублей) и Октябрьский (36 821 рубль).

Согласно документу, данные о средней цене на жилье используются для расчета субсидий на улучшение жилищных условий.

Среди районов в первую тройку входят Уфимский (36 936 рублей), Стерлитамакский (35 755) и Чишминский (33 977). Самая низкая стоимость «квадрата» в Кугарчинском районе — 28 тысяч рублей.