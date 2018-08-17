В Чебоксарах сторонников Навального задержали за написанный мелом лозунг против пенсионной реформы — СМИ

В Чебоксарах задержали двух сторонников оппозиционера Алексея Навального. Причиной стал призыв участвовать в протестах против пенсионной реформы, написанный мелом на асфальте.

«Иван Малетин и Марина Полытова написали мелом на асфальте «9/09 против пенсионной реформы» перед зданием МВД», — пишет «Росбалт» со ссылкой на координатора штаба Навального в Чувашии Семена Кочкина.

По словам последнего, активисты были задержаны полицией. Он утверждает, что обоих пугали возбуждением уголовного дела по статье УК РФ «Вандализм».

«Через несколько часов полицейские отпустили их, не выдав копии протоколов. Сейчас, наверно, будут проводить проверку и думать, что же это может быть за преступление», — приводит агентство слова Кочкина.