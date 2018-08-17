Следком не может привлечь к ответственности судью за смертельное ДТП в КЧР

Следственный комитет направил в Высшую квалификационную коллегию судей обращение с просьбой лишить статуса мирового судью Максима Якуша. К ответственности участника смертельного ДТП не могут привлечь из-за должности.



Следователи не могут предъявить ему обвинения, поскольку он до сих пор является мировым судьей и по закону не может быть привлечен к уголовной ответственности, пока сохраняет свой статус, передает RT.

«Мы передали материалы в главк, а они, насколько мне известно, уже направили в суд представление о проведении квалификационной коллегии», — сообщил представитель СК по КЧР Сергей Шуваев.

Отмечается, что это уже второй запрос. Ранее региональное управление СК направляло соответствующее обращение в Москву на подпись к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, однако по делу понадобилось провести повторную автотехническую экспертизу и представление пришлось отправлять повторно.



Напомним, в мае 2018 года мужчина попал в ДТП в Карачаево-Черкесии, в результате которого погибли два человека, еще один оказался в реанимации.