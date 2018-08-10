В Саратове мужчина пять лет выдавал себя за сотрудника ФСБ

Фото: пресс-служба УФСБ по Саратовской области

В Саратове суд вынес приговор 33-летнему Михаилу Балонкину, который в течение пяти лет выдавал себя за сотрудника ФСБ.

Мужчина с 2012 по 2017 года представлялся знакомым сотрудником силового ведомства и предлагал помочь в решении разных вопросов. Так, он обещал трудоустроить на престижную работу, помочь купить «через связи» дорогой автомобиль по низкой цене. Таким образом он собрал 5 млн рублей, а обещаний не исполнил.

Балонкина поймали, когда он сказал, что поможет «клиенту» отпустить человека, который содержался под стражей в Москве, и обеспечить ему домашний арест в Саратове, рассказали в региональной пресс-службе УФСБ.

В итоге мошенника приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с компенсацией ущерба по гражданским делам потерпевших.

Напомним, ранее в Тольятти осудили студента, воевавшего на стороне террористов в Сирии.