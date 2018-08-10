В Саратове мужчина пять лет выдавал себя за сотрудника ФСБ
В Саратове суд вынес приговор 33-летнему Михаилу Балонкину, который в течение пяти лет выдавал себя за сотрудника ФСБ.
Мужчина с 2012 по 2017 года представлялся знакомым сотрудником силового ведомства и предлагал помочь в решении разных вопросов. Так, он обещал трудоустроить на престижную работу, помочь купить «через связи» дорогой автомобиль по низкой цене. Таким образом он собрал 5 млн рублей, а обещаний не исполнил.
Балонкина поймали, когда он сказал, что поможет «клиенту» отпустить человека, который содержался под стражей в Москве, и обеспечить ему домашний арест в Саратове, рассказали в региональной пресс-службе УФСБ.
В итоге мошенника приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с компенсацией ущерба по гражданским делам потерпевших.
Напомним, ранее в Тольятти осудили студента, воевавшего на стороне террористов в Сирии.Общество
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