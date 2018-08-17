Россия выразила США протест из-за ситуации с дипломатическими объектами

Министерство иностранных дел России направило в Госдепартамент США ноту протеста из-за нарушений международного права в отношении российских дипломатических представительств и консульских учреждений.



«Ситуация выходит далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивает интересы всего международного сообщества. К проблеме было привлечено внимание ООН», — говорится в сообщении МИД.

Напомним, что 26 марта США приняли решение о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля». Россия в ответ обязала покинуть страну 60 американских дипломатов и отозвала согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

