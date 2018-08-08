Минстрой РФ создаст систему контроля за долевым строительством

Минстрой РФ разработает единую систему государственного надзора за долевым строительством. Ведомство уже попросило контролирующие органы прислать свои предложения.

Новая система проверок необходима в условиях изменившегося законодательства о долевом строительстве, предполагающего переход к банковскому сопровождению и привлечению средств дольщиков с помощью эскроу-счетов. Нововведение поможет не допустить появления новых обманутых дольщиков, уверены в Минстрое.

Сроки появления единой методики надзора в Минстрое не указали. Собеседник «Известий» из крупного банка заявил, что новая модель госнадзора может появиться к 2020 году.



Напомним, с 1 июля 2018 года начал действовать закон, который должен усилить защиту прав дольщиков.

