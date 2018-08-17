Уфимский «Толпар» потерпел третье поражение на Мемориале Ляпина

В Чебаркуле прошли матчи третьего игрового дня IX Турнира памяти Дениса Ляпина среди молодежных команд. В своей третьей встрече на традиционном предсезонном мемориале уфимский «Толпар» сыграл со «Звездой», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Как и две предыдущие встречи, эта получилась упорной для уфимской молодежи. Все решилось в концовке, когда шайбы Павла Лымарева и Данила Бочарова (в пустые ворота) принесли победу местной команде.

После трех проведенных игр уфимцы имеют в своем активе 2 набранных очка и пока замыкают таблицу. 18 августа в заключительном туре уфимцы сыграют с «Юниор-Курганом».

