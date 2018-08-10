ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Инновационный расчетный центр»

Банк России с 10 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации «Инновационный расчетный центр» (РНКО «ИРЦ»).

«Деятельность РНКО «ИРЦ» на протяжении длительного времени являлась убыточной в связи с неэффективностью бизнес-модели кредитной организации. В результате произведенных операций по доначислению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе РНКО «ИРЦ» проблемной дебиторской задолженности в августе текущего года произошло существенное снижение размера ее собственных средств [капитала]», — говорится в сообщении регулятора.

РНКО на 1 августа занимала 503-е место в банковской системе РФ и не являлась участником системы страхования вкладов.

Ранее Центробанк аннулировал лицензию у банка «Новое время».