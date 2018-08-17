В Казани зафиксировали пробку длиной в 2,7 километра

В Казани сегодня утром зафиксировали затор на дороге длиной в 2,7 км. Как сообщили «Реальному времени» в «Яндексе» это самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.

Пробка тянется по проспекту Победы, от улицы Академика Глушко до улицы Академика Губкина.

Напомним, что накануне самая длинная пробка в Казани составила 1,9 километра