Михаил Мамонов назначен советником министра по цифровому развитию — СМИ

Бывший управляющий директор по реализации приоритетных проектов Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Мамонов назначен советником министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По информации источников RNS, Мамонов ушел из РЭЦ и назначен советником министра 1 августа, а в скором времени он станет замминистром. Сейчас Мамонов уже сопровождает Константина Носкова на крупных международных мероприятиях, добавил один из собеседников.

Представитель Минкомсвязи не прокомментировал информацию о назначении Мамонова.



Михаил Мамонов с 2015 года работал управляющим директором по приоритетным проектам Российского экспортного центра. Там он занимался, в том числе, вопросами электронной торговли.



Напомним, что в конце июля Олег Войтенко и Евгений Кисляков из Аналитического центра при правительстве РФ были назначены заместителями главы Минкомсвязи.

