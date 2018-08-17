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Михаил Мамонов назначен советником министра по цифровому развитию — СМИ

03:03, 17.08.2018
Михаил Мамонов назначен советником министра по цифровому развитию — СМИ
Фото: скриншот tv.rbc.ru

Бывший управляющий директор по реализации приоритетных проектов Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Мамонов назначен советником министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По информации источников RNS, Мамонов ушел из РЭЦ и назначен советником министра 1 августа, а в скором времени он станет замминистром. Сейчас Мамонов уже сопровождает Константина Носкова на крупных международных мероприятиях, добавил один из собеседников.

Представитель Минкомсвязи не прокомментировал информацию о назначении Мамонова.

Михаил Мамонов с 2015 года работал управляющим директором по приоритетным проектам Российского экспортного центра. Там он занимался, в том числе, вопросами электронной торговли.

Напомним, что в конце июля Олег Войтенко и Евгений Кисляков из Аналитического центра при правительстве РФ были назначены заместителями главы Минкомсвязи.

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