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Новыми заместителями министра цифрового развития назначили Кислякова и Войтенко

12:50, 23.07.2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о назначении двух новых заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Посты заняли Евгений Кисляков и Олег Войтенко. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Напомним, 19 июля стало известно, что два замминистра покинули ведомство. Свои должности оставили Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов.

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