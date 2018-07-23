Новыми заместителями министра цифрового развития назначили Кислякова и Войтенко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о назначении двух новых заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Посты заняли Евгений Кисляков и Олег Войтенко. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Напомним, 19 июля стало известно, что два замминистра покинули ведомство. Свои должности оставили Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов.ОбществоВласть
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