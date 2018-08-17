В Казани 17 и 19 августа перекроют несколько улиц из-за фестиваля духовых оркестров

В Казани 17 и 19 августа в Казани будет временно ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц.

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, это связано с прохождением колонны оркестров, участвующих в фестивале «Фанфары Казани».

Так, с 14.00 до 16.00 17 августа и с 9.00 до 11.00 19 августа колонна оркестров пройдет от часов на улице Баумана до улицы Профсоюзная и поднимется на площадь Первого Мая. В этот период будет ограничено движение на пересечении улицы Баумана с улицами Университетская, Астрономическая, Чернышевского, Профсоюзная, а также на улице Кремлевская, на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.

Напомним, что с 16 по 19 августа в Казани проходит VII фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». Вчера у театра Камала выступил старейший военный музыкальный коллектив России — оркестр Тихоокеанского флота из Владивостока.