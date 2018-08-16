Александр Кузмак: «Матч» не показывает «Рубин», потому что есть более рейтинговые команды»

Спортивный журналист, радиоведущий и комментатор «Первого канала» Александр Кузмак в беседе с «Реальным временем» поделился мыслями, почему казанский «Рубин» пользуется малым спросом у бродкастеров:

«Если они начнут распылять эти права по региональным компаниям, то, совершенно естественно, люди в регионах будут смотреть региональное телевидение и не будут смотреть «Матч ТВ». Для них это потеря рейтинга и, естественно, потеря рекламных денег. Зрителям в Казани же нет разницы, по какому каналу смотреть «Рубин». Вопрос в том, покажет ли им тот же «Матч ТВ» этот самый «Рубин». Скорее всего, нет. По той самой причине, что есть клубы, которые собирают больший рейтинг и «долю». Это, конечно, не рыночная история. Это история о том, как монополист распоряжается своими правами».



