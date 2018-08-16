Турецкие общественные организации выступили в защиту языков народов России
Более сотни турецких общественных организаций выступили с единым обращением по поводу преподавания в России родных языков.
В нем говорится, что русский язык и так обладает официальным статусом, его изучение в качестве родного языка оценивается как давление на другие языки, передает агенство «Крымские Новости.
Авторы обращения считают, что «российские власти должны понять, что такой путь кроме вреда ничего не принесет», и что «отдельные общественные сегменты воспримут это только как атаку на национальное самосознание».
Ранее в ООН с просьбой защитить языки народов России обратилась председатель Милли Меджлиса татарского народа Фаузия Байрамова. Член комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова назвала жалобу преждевременной.ОбществоКультура
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