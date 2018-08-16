В РТ школьники не смогут выбрать английский язык для изучения в качестве родного

Школьники Татарстана не смогут выбрать английский для изучения в качестве родного языка. Это следует из ответа Федерального агенства по делам национальностей на соответствующий вопрос.

«Правовой статус родных языков народов Российской Федерации определяется категориями „государственный язык Российской Федерации“, „государственные языки субъектов Российской Федерации“ и „языки с официальным статусом“. Английский язык не входит в данные категории» — сообщили в агентстве.

Ранее сообщалось, что 69% родителей в Татарстане выбрали татарский язык в качестве родного, еще 29% — русский. Президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков в начале августа.