82-летняя мать Вячеслава Володина зарегистрировала новую компанию — СМИ

Бывшая воспитатель и учитель младших классов 82-летняя Лидия Барабанова, которую называют матерью спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, зарегистрировала новый холдинг. Это заметил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгий Албуров.

Он опубликовал соответствующий скриншот страницы из базы данных СПАРК, однако позже этот твит был удален, пишет Znak.com.

В СПАРКе указано, что АО «Холдинг Днепрово» было зарегистрировано 3 августа 2018 года по адресу: деревня Городня Новодугинского района Смоленской области. Уставный капитал компании — 10 млн рублей. Также в базе данных написано, что Барабанова является совладельцем еще девяти фирм.



Ранее «Реальное время» писало, что Барабановабыла среди учредителей саратовского «Букета». Вроде бы ей принадлежало 26% Новосибирского жиркомбината и 30% Армавирского масложиркомбината.