Экозащитники проверят исполком на честность в подсчете ущерба Ноксинскому лесу

Фото: Инна Серова

«Всего» 369 деревьев вырубили в Ноксинском лесу ради строительства спортивной площадки для выстроенной почти в полукилометре от нее новой школы на улице Минской, сообщила «Реальному времени» пресс-служба исполкома Казани. «Распоряжением комитета внешнего благоустройства разрешение выдано на снос только 369 деревьев, в том числе 24 аварийных», — говорится в ответе на запрос о масштабах вырубки и уточняется, что компенсационная посадка производится с повышающим коэффициентом — до трех деревьев взамен одного снесенного, в зависимости от ценности и декоративности спиленных пород (березы на Минской оценили на «двойку»).

Защитников Ноксинского леса, казалось бы, должен радовать тот факт, что компенсационная посадка предполагает не простую, а двойную компенсацию за вырубленные деревья. Однако они совсем не рады.

— Во-первых, вырубают лес в конкретном месте, а компенсируют непонятно где, — рассуждает Фарид Ахметов. — А людям лес нужен, этот лес. Во-вторых, проверить, выполнены ли эти обещания — компенсировать уничтоженные березы, невозможно. А чиновникам на слово веры нет. В-третьих, на публичных слушаниях звучали странные, если не сказать дикие предложения по компенсационному озеленению — кольца на дорожной развязке, например. Если эти люди считают, что на транспортном кольце можно гулять, как в лесу, как можно серьезно относиться к их обещаниям и подсчетам причиненного природе ущерба? Как-то не верится, что на такой большой площади уничтожено всего 369 берез. Мы это проверим завтра же, хотя бы приблизительно оценить вырубку можно и сейчас!

Отвечая на вопрос о березах, исполком от себя добавил информацию и об условиях проживания в микрорайоне, где вырубили значительную часть леса: «Сейчас в данном микрорайоне проживают 5 234 ребенка школьного возраста. В этом году в первый класс пойдут 744 ребенка, а в списках на следующий год уже сейчас числятся 967 детей. Расположенные по соседству учреждения — лицей №159, школа №169, гимназия №125 — работают в две смены. Суммарно в этих школах во вторую смену учится треть детей (1137 из 3942). Из-за переполненности учреждений некоторые дети данного микрорайона вынуждены посещать отдаленные школы».

Информация, которая к лесу, на первый взгляд, не имеет отношения, на самом деле имеет к нему самое прямое касательство. Ведь за этими цифрами — характеристика района, в котором жилая высотная застройка доведена до такой плотности, что не остается места на нормальную социальную инфраструктуру — до леса ли тут…