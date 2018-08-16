Объемы промышленного производства в Удмуртии упали на 7,4%

Объемы промышленного производства в Удмуртии по итогам 7 месяцев снизились на 7,4%. Об этом «Реальному времени» сообщили в Удмуртстате. При этом в целом по России наблюдается рост промышленного производства на 3,1%.

Год назад в Удмуртии органы статистики отмечали рост в пределах 0,2%.

При этом по группе обрабатывающих производств Удмуртии падение за январь — июль 2018 года составило 11%. Значительное снижение показателей отмечено в отраслях производства прочих транспортных средств и оборудования — на 41%, текстильных изделий — на 40%, готовых металлических изделий — на 32%.

В некоторых отраслях отмечен рост, в частности, в производстве электрооборудования — на 29%, транспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 17%, деревообработки и производства изделий из дерева — на 6%.

Добыча нефти и газа снизилась на 2%.

Снижение на 2—3% произошло и в сферах, связанных с обеспечением электроэнергией, газом, водоснабжением и водоотведением.

Помимо Удмуртии, спад производства наблюдался еще в четырех регионах ПФО — Республике Марий Эл, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. Лидером по росту является Мордовия — 12%.