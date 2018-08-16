Двое жителей Татарстана за взятки оформляли ветсправки на мясную продукцию

В Нижнекамске ветеринарного фельдшера Николая Паршунина и главу крестьянского (фермерского) хозяйства Людмилу Сальлеву обвиняют во взяточничестве.



По версии следствия, в апреле 2018 года предпринимательница из Нижнекамского района обратилась к Сальлевой с просьбой помочь получить ветеринарные справки, подтверждающие отсутствие заболеваний в предназначенной к продаже говядине без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и предубойного осмотра, говорится в сообщении СК РТ.

Сальлева договорилась об оформлении соответствующих документов с Паршуниным. После чего тот незаконно оформил ветеринарную справку, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что якобы исследованные им 660 кг. говядины безопасны. Получив от владелицы мяса 60 тыс. рублей, Сальлева передала ветеринару 10 тыс. рублей, а остальное забрала себе.

Спустя несколько дней предпринимательница попросила выдать ей 18 справок на 4,5 тонны говядины, за что Сальлева потребовала 30 тыс. рублей. О противоправных требованиях главы КФХ женщина сообщила в правоохранительные органы после чего все дальнейшие действия происходили под контролем оперативных служб.