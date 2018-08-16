Новости происшествий

15:20 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Сети появилось видео массового ДТП с грузовиком в Казани

14:34, 16.08.2018

На Мамадышском тракте, недалеко от магазина «Эдельвейс», в Казани столкнулись пять автомобилей. Видео с места аварии распространили пользователи социальных сетей.

В столкновении пострадали четыре легковых автомобиля Nissan, Lada Kalina, Lada Granta, Lada 2114 и грузовик Isuzu.

По сообщениям очевидцев, не справившись с управлением, ДТП спровоцировал водитель большегруза. О пострадавших не сообщается.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты