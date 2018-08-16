Повышение тарифов ЖКХ не будут откладывать из-за повышения НДС — Минстрой

Власти не будут надолго откладывать принятие вопроса по изменению тарифов ЖКХ из-за роста НДС — позиция Минстроя о повышении тарифов в два этапа может быть сформулирована в конце следующей недели. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.



Если решение будет принято, повышение тарифов в два этапа будет однократным, передают «Ведомости».

«Мы говорим о компенсации увеличения НДС, поэтому оно не может быть каждый год», — пояснил Якушев.

Ранее Минэкономразвития предложило проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа — с 1 января тарифы могут вырасти на 1,7%, а с 1 июля — еще на 2,4%.

