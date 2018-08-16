Кредитный портфель ВТБ в Татарстане по льготным программам для МСБ превысил 6,5 млрд рублей

В первом полугодии 2018 года банк ВТБ в Татарстане выдал кредитов по программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса на общую сумму 2,2 млрд рублей. В результате по состоянию на 1 июля кредитный портфель банка в рамках льготных программ составил 6,5 млрд рублей.

Наибольший объем кредитных средств в регионе по итогам отчетного периода — порядка 2 млрд рублей — выдано по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ. Заемные средства предприятиям агропромышленного комплекса по ней предоставляются по ставке не более 5% годовых. На втором месте — программа льготного финансирования Министерства экономического развития РФ «Программа 1706» (запущена в 2018 году). По ней объем выдач составил 197 млн рублей.

Кредитный портфель регионального подразделения ВТБ по программе льготного финансирования Министерства экономического развития РФ, действовавшей в 2017 году («Программа 674»), составляет 354 млн рублей. По программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой совместно с Корпорацией МСП, — 2,05 млрд рублей, «Программе 1706» — 168 млн рублей. По программе Министерства сельского хозяйства РФ — 3,9 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)

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