Суд признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму более 13 млн рублей
Арбитражный суд Татарстана признал незаконными три сделки ПАО «ИнтехБанк» на сумму 13,5 млн рублей:
- 20 и 21 декабря 2016 года погашение кредита на сумму 1,2 млн рублей со счета ООО «Вита», открытого в Банке;
- 12 и 14 декабря снятие денег со счета АО «Мосты РТ» в общем размере 11 млн рублей;
- 22 декабря списание со счета физического лица 1,3 млн рублей.
Кроме того, суд отказался признать незаконными операции ООО «Газетное Камское издательство», произведенные 12 декабря на сумму 1,3 млн рублей. Данные опубликованы на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Ранее конкурсный управляющий «ИнтехБанка» потребовал включить в реестр требований долг ООО «Открытие» в размере 14,9 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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