АСВ потребовало вернуть «ИнтехБанку» долг «Открытия» в 14,9 млн рублей
Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк» потребовал включить в реестр требований долг ООО «Открытие» в размере 14,9 млн рублей.
Основание возникновения долга — договор залога № 3019-з/2 от 3 октября 2012 года, определение Арбитражного суда РТ от 19 апреля 2018 года по делу №А65-5816/2017. Данные опубликовал на сайте единого реестра банкротств управляющий «Открытия».
Ранее Арбитражный суд Татарстана признал недействительными две сделки ПАО «ИнтехБанк» на сумму 19,9 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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