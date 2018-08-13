Новости экономики

16:54 МСК
Новости раздела
Экономика

АСВ потребовало вернуть «ИнтехБанку» долг «Открытия» в 14,9 млн рублей

16:04, 13.08.2018
АСВ потребовало вернуть «ИнтехБанку» долг «Открытия» в 14,9 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Лина Саримова

Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк» потребовал включить в реестр требований долг ООО «Открытие» в размере 14,9 млн рублей.

Основание возникновения долга — договор залога № 3019-з/2 от 3 октября 2012 года, определение Арбитражного суда РТ от 19 апреля 2018 года по делу №А65-5816/2017. Данные опубликовал на сайте единого реестра банкротств управляющий «Открытия».

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал недействительными две сделки ПАО «ИнтехБанк» на сумму 19,9 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок