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Полицейские из РТ, Чувашии и Удмуртии закупят сканеры для снятия отпечатков пальцев онлайн

05:51, 16.08.2018
Полицейские из РТ, Чувашии и Удмуртии закупят сканеры для снятия отпечатков пальцев онлайн
Фото: pixabay.com

Управления МВД по Татарстану, Удмуртии, Пензенской области, Чувашии и ряда других регионов закупят мобильные ладонные дактилоскопические сканеры для проведения идентификации личности онлайн.

Покупка полицейскими сканеров проводится в рамках исполнения приказа МВД РФ от 19 июня, который утверждает порядок проведения идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени, передает «РИА Новости».

Суммы закупок колеблются от 1 до 75 млн рублей. Практически все региональные управления МВД собираются приобрести ладонный дактилоскопический сканер «Папилон ДС-45». Он предназначен для сканирования отпечатков пальцев (бескрасковая прокатка), контрольных оттисков (оттисков четырех пальцев каждой руки и оттиски больших), а также оттисков ладоней.

Ранее сообщалось, что Visa и MasterCard начали тестировать карты со сканером отпечатков пальцев.

ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
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