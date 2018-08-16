В Татарстане 67% проверенных ТЦ не соответствуют требованиям пожарной безопасности

В Татарстане 67% проверенных торговых центров не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом рассказал начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РТ Сергей Сергеев.

По его словам, сотрудниками МЧС учтено 6162 объектов массового пребывания людей в Татарстане. Из них: 332 — торгово-развлекательные центры; 88 — досуговых детских организаций; 1790 — объектов культуры; 200 — спортивных объектов; 23 — культурно-зрелищные объекты, в т. ч. крупные кинотеатры; и 3729 — иные объекты с массовым пребыванием людей, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Во исполнение вышеуказанных поручений было проведено 1369 проверок, из них 828 совместно с органами прокуратуры, — привел данные Сергеев. — Всего выявлено 915 объектов с нарушениями требований пожарной безопасности, или 66,8% от проверенных» — рассказал Сергеев.

Ранее на владельца ТЦ «Восток» в Челнах возбудили дело из-за нарушений пожарной безопасности.