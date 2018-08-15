В Турции заявили о готовности России отменить визы для некоторых категорий граждан

Россия готова отменить визовый режим для турецких владельцев служебных паспортов и предпринимателей. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совещании послов и постоянных представителей Турции в международных организациях в Анкаре.

«Мы в принципе достигли договоренностей с Россией об отмене виз для держателей официальных паспортов и предпринимателей»,— заявил Чавушоглу.

Он также уточнил, что отмена режима затронет водителей-дальнобойщиков, передает Haberturk.

Министр добавил, что российско-турецкая рабочая группа обсудит вопрос об облегчении визового режима после праздника Курбан-Байрам.



Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит возможное упрощение визового режима с Турцией.