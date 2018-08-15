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В Турции заявили о готовности России отменить визы для некоторых категорий граждан

23:59, 15.08.2018
В Турции заявили о готовности России отменить визы для некоторых категорий граждан
Фото: pxhare.com

Россия готова отменить визовый режим для турецких владельцев служебных паспортов и предпринимателей. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совещании послов и постоянных представителей Турции в международных организациях в Анкаре.

«Мы в принципе достигли договоренностей с Россией об отмене виз для держателей официальных паспортов и предпринимателей»,— заявил Чавушоглу.

Он также уточнил, что отмена режима затронет водителей-дальнобойщиков, передает Haberturk.

Министр добавил, что российско-турецкая рабочая группа обсудит вопрос об облегчении визового режима после праздника Курбан-Байрам.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит возможное упрощение визового режима с Турцией.

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