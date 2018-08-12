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Россия и Турция обсудят возможное упрощение визового режима

23:33, 12.08.2018

МИД РФ сообщил о возможном упрощении визового режима между Россией и Турцией. Перспективы такого решения планирует обсудить с турецкими дипломатами глава российского дипведомства Сергей Лавров.

«Планируется обсудить перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран», — говорится в комментарии МИДа.

В министерстве обратили внимание на рост потока туристов из России в Турцию после снятия ранее вводимых ограничений и активизации двусторонних отношений. В ходе визита Лаврова стороны обсудят предварительные итоги курортного сезона с точки зрения обеспечения безопасности отдыхающих россиян.

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