США ввели санкции против российской судоходной компании из-за КНДР

Соединенные Штаты расширили санкционный список связанных с КНДР лиц и организаций и включили в него одну компанию и одно физическое лицо из России. Информация об этом появилась на сайте Министерства финансов США.

Уточняется, что ограничительные меры были введены в отношении российской компании «Профинет» и ее генерального директора Василия Колчанова. Организация зарегистрирована в Приморском крае в городе Находка. Она занимается «вспомогательной деятельностью, связанной с морским транспортом».

Также в список попала китайская компания Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading и сингапурская Sinsms.

Напомним, что в начале августа США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» в рамках ограничительных мер против КНДР.