Линус Умарк: «Через несколько недель будем в хорошей форме»

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Линус Умарк дал комментарий по завершении матча против омского «Авангарда» на предсезонном турнире в Челябинске. Уфимцы победили в овертайме — 3:2.



— Мы выиграли матч — это положительный момент. Мы, как и соперник, играли накануне. Поначалу они были активнее, мы же дебют встречи «проспали», но сумели вернуться в игру и одержали победу в овертайме.



— Предсезонные нагрузки как-то сказываются на играх?

— Мы уже тренируемся целый месяц и, думаю, через несколько недель будем в хорошей форме. Для этого нужно просто больше играть.



— Насколько важно выиграть этот турнир?

— Побеждать хочется всегда, но важнее стать единой командой.